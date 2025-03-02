Eskişehir Odunpazarı ilçesinde eğitim veren Lamia Dayanç Anaokulu bir ilke imza atarak, Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematiği bir araya getiren Topraksız Tarım STEM projesini gerçekleştirdi.

Lamia Dayanç Anaokulu, 2023 yılı eTwinning Türkiye Özel Ödülleri STEM kategorisinde Türkiye birincisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Şimdi ise Türkiye’de bir ilke daha öncülük etti. Okul öncesi seviyesinde Bilim Teknoloji Mühendislik ve Matematiği bir araya getiren Topraksız Tarım STEM projesini hayata geçirerek eğitime yenilikçi bir bakış açısı kazandırdı. Öğretmenleri rehberliğinde çalışmalara heyecan ve merakla katılan minik öğrenciler bilim ve teknolojiyi kullanarak doğa ile iç içe bir öğrenme deneyimi yaşadı. Bu yenilikçi projede öğrenciler okul içerisinde topraksız tarım ünitesini tasarlayarak ilk hasatlarını gerçekleştirdi.

Hasat gününe Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, şube müdürleri ve Odunpazarı Ar-Ge birimi de katılarak öğrencilerin başarısını yerinde gözlemledi. Heyecan ve merakla projeye katılan çocuklar, bilim ve doğayı buluşturan bu öğrenme deneyimiyle geleceğin yenilikçi nesilleri olma yolunda ilerledi. Türkiye’de okul öncesi eğitimde bir ilki gerçekleştiren Lamia Dayanç Anaokulu, öncü eğitim anlayışı ile başarılarına bir yenisini daha ekledi.