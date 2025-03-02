Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını Geleneksel İftar Çadırı’nda vatandaşlar ile birlikte gerçekleştirdi.

Ramazan ayının ilk iftarı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun katılımlarıyla Kayalık Caddesi’nde düzenlenen Geleneksel İftar Çadırında gerçekleştirildi. İlk iftarı Denizli Ticaret Odası verirken şehrin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Ramazan ayının ilk gününde aynı sofrada buluşarak paylaşmanın ve birlikteliğin mutluluğunu yaşadı. Başkan Çavuşoğlu iftar buluşması ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk iftar heyecanını kıymetli hemşehrilerimizle birlikte, aynı sofrada buluşmanın mutluluğuyla yaşadık. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan iftar çadırımıza destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan ayı boyunca her gün kurulacak olan iftar çadırı, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ve vatandaşlara sıcak yemek sunmaya devam edecek.