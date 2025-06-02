Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından düzenlenen "Özel Eğitim" temalı poster sergisi, Öğrenci Merkezi Fuaye Alanında açıldı.

ÇGE248 Özel Eğitim II dersi kapsamında Öğr. Gör. Gazi Acar ve öğrencileri tarafından hazırlanan 13 posterin yer aldığı sergiye, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Göksel Arli, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özel ihtiyaçlı bireyler, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

"Topluma hizmet eden kutsal bir görev üstleneceksiniz"

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Göksel Arli özel eğitimin toplumsal önemine vurgu yaparak serginin açılış konuşmasında şunları söyledi: "Sizin yapacağınız işler, topluma hizmet anlamında son derece kutsal bir görev olacak. Biz de Meslek Yüksekokulu olarak bu süreci en iyi şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Bu alanda, Gazi hocamız gibi bilgi birikimi yüksek eğitmenlere ihtiyacımız var. Kendisi her yıl derslerini böyle güzel etkinliklerle tamamlıyor."

"Bu sergi, özel bireylerle kurduğumuz dostluğun bir yansıması"

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Gazi Acar ise ders kapsamında özel ihtiyaçlı bireylerin tüm kategorilerini kapsayan bir içerik hazırladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Poster hazırlamak, konuyla ilgili sağlam bir bilgi birikimi gerektirir. Öğrencilerimiz emek verdi, araştırdı, öğrendi ve öğrendiklerini en iyi şekilde yansıttı. Bu yalnızca bir sergi değil aynı zamanda özel eğitim alanında kurduğumuz dostlukların bir kutlaması. Otizm tanılı, görme ve bedensel engelli bireylerin etkinliğe katılımı, çalışmamıza ayrı bir anlam kattı."

Sergi sonunda, Prof. Dr. Göksel Arli tarafından, derse katkı sunan özel ihtiyaçlı bireylere, ailelerine ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür belgeleri takdim edildi.