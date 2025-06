SAMSUN (İHA) – Samsun Vezirköprü İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisi açıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yılmaz, serginin sadece bir yılın emeğini değil, aynı zamanda üretkenliğin, sabrın ve eğitime duyulan inancın göstergesi olduğunu belirterek, "Kadınlarımız, gençlerimiz, emeklilerimiz; her yaştan kursiyerimizle halk eğitim felsefesini sahada yaşatıyoruz. Amacımız, her zaman ve her yerde eğitim imkânı sunmak" dedi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı faaliyetleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, ilçe genelinde açılan 228 kursta toplam 4 bin 452 kursiyere ulaşıldığını, ayrıca 5 bin 222 açık lise ve 39 açık ortaokul öğrencisinin eğitimlerine devam ettiğini kaydetti. Bu yıl 54 açık lise öğrencisi diploma almaya hak kazandı.

Sergide geleneksel el sanatlarından giyim üretim teknolojilerine, resimden yiyecek-içecek hizmetlerine kadar farklı branşlarda hazırlanan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulurken; okul ve kurum müdürleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar etkinliğe büyük ilgi gösterdi.

Serginin açılışına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.