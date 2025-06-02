Afyonkarahisar merkezli 8 kentte dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 22 kişiden 13’ü tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ‘Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık’ suçu çerçevesinde operasyon yapıldı. Operasyon Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Sakarya, Diyarbakır, Hatay, Kayseri, Batman, İzmir ve Bingöl’de gerçekleştirildi. Şebekenin ‘Yatırım, Yüksek Kar Kazancı ve Halka Arz’ şeklinde internet üzerinden yüksek kâr elde edileceği yönünde ilanlar vererek paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandırdıkları tespit edilirken, şahısların elde ettikleri parayı da kripto para birimine aktardıkları belirlendi. 8 kentte yapılan eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.