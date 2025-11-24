Afyonkarahisar’da yaşanan bir hırsızlık olayı bu kadarına da ’pes’ dedirtirken, bir parka konulan Pamuk Prenses ve 7 cüce figürlerinden 3’nü çaldılar.

İlginç olay, Bolvadin ilçesindeki Horan Park da meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda parkta çocuklar için oluşturulan oyun alanına neredeyse her çocuğun okuduğu Pamuk Prenses ve 7 Cüceler Masalındaki oyuncak figürler yerleştirildi. Ancak bir süre sonra figürlerden üçü ortadan kayboldu. Meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verirken, cücelerin eksik olduğunu gören ziyaretçiler ise hayretler içinde kaldı.