Anadolu Üniversitesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele, farkındalık oluşturma ve rehabilitasyon alanlarında iş birliğini kapsayan bir protokol imzalandı.

Anlaşma, gençleri bağımlılıklardan koruma, bilinçlendirme çalışmaları düzenleme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etme amacı taşıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odasında düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Av. Ayşe Fert Dökmeci arasında imzalanan iş birliği imza törenine Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Özkay, Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Genel Sekreter Mehmet Süleyman Ekşi başta olmak üzere Yeşilay Eskişehir Şubesinden yetkililer katıldı.

"Öğrencilerimizin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine önemli katkılar sunacaktır"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, iş birliği protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, "Gençlerimizi bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek Anadolu Üniversitesi olarak önceliklerimiz arasında. Yeşilay ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol, öğrencilerimizin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Av. Ayşe Fert Dökmeci ise iş birliğinin önemine değinerek, "Anadolu Üniversitesi ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz etkinlikler, gençlerimizin bağımlılıklara karşı bilinçlenmesini sağlayacak. Üniversite öğrencilerini ve akademisyenleri de bu mücadelenin bir parçası olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında bilgilendirmeler yapılacak

Protokol kapsamında Anadolu Üniversitesi ve Yeşilay Eskişehir Şubesi, bağımlılıkla mücadele konusunda çeşitli alanlarda iş birliği yapacak. Üniversite öğrencileri ve akademik personel için seminerler, konferanslar ve eğitim çalışmaları düzenlenerek farkındalık artırılacak. Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile iş birliği çerçevesinde, üniversite bünyesindeki atölyelerde YEDAM danışanlarına yönelik etkinlikler organize edilecek. Ayrıca, 1-7 Mart tarihleri arasında Yeşilay Haftası kapsamında kampüs genelinde afişler ve bilgilendirici videolar yayımlanacak, farkındalık stantları kurulacak. Genç Yeşilay Kulübü’nün aktif katılımıyla, öğrencilere yönelik "TBM Akran Eğitimi" programları gerçekleştirilecek ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık çalışmaları yürütülecek. Bunun yanı sıra, üniversitenin ilgili bölümleri ile Yeşilay arasında bağımlılık konularına yönelik akademik araştırmalar gerçekleştirilerek bilimsel iş birlikleri teşvik edilecek.

Protokol 3 yıl geçerli olacak

Protokol, imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl boyunca yürürlükte kalacak. Ayrıca, protokol kapsamında yapılacak faaliyetler için Anadolu Üniversitesi ve Yeşilay yetkililerinden oluşan bir koordinasyon birimi oluşturulacak. Bu iş birliği sayesinde Anadolu Üniversitesi öğrencileri ve personeli, bağımlılıkla mücadele konusunda daha bilinçli hale gelecek ve toplumda sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.