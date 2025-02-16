Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Anadolu SAK ZekâÖlçeği 2’nin (ASİS) Deneme Pilot ve Standardizasyon uygulamalarına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın arasında imzalanan iş birliği protokolü töreni Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirildi.

İş birliği protokolü ile Eskişehir’deki eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin gelişim süreçlerinin daha iyi takip edilmesi ve özel yetenekli bireylerin doğru yöntemlerle tanılanması hedeflenirken ASİS 2’nin pilot uygulamalarının başarıyla tamamlanmasının ardından, sistemin daha geniş çapta yaygınlaştırılması planlanıyor.