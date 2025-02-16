Hatay Antakya’da gazetecilik yapan ve yaklaşık 6 ay önce Antalya’ya yerleşen gazeteci, ikametinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 436 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen deprem felaketinin ardından Antalya’ya yerleşen Antakya Gazetesi imtiyaz sahibi Sinan Seyfittinoğlu (53), dün akşam arkadaşları ile birlikte yemek yedi. Seyfittinoğlu’nun sabah saatlerinde alarm sesi ve cep telefonundan yapılan aramalara uyanan arkadaşı, kendisini uyandırmak istedi.

Arkadaşı uyandıramadı

Seyfittinoğlu’nun tepki vermemesi üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri Sinan Seyfittinoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerinde yapılan savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Sinan Seyfittinoğlu’nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Seyfittinoğlu’nun tabutunu cenaze aracına taşıyan arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.