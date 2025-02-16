Ege Makedonya Göçmenleri Derneği (EGEMAKGÖÇ) üyeleri, Çiğli'de Akvaryum Kafeterya'da sabah kahvaltısında buluştu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen etkinliğe EGEMAKGÖÇ üyelerinin yanı sır aK.Makedonya'nın Čaška Belediye Başkanı GoranStojanovski, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Karşıyaka ve Çiğli'de yaşayan çok sayıda GornoVranovçi göçmeni katıldı.

Balkan müziğinin sevilen seslerinden Sevim Kahya ve Sakoband grubu, çaldıkları Balkan müzikleriyle katılımcıları keyifli anlar yaşattı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Balkan coğrafyasının güzel insanları ile beraber büyümekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istediğini belirterek, "Hepimiz başka coğrafyalarda doğduk, burada büyüdük ve beraber yaşıyoruz. Ama hepimizin ortak özelliği aynı bayrak altında dünyaya gelmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olarak burada hep beraber olmaktan son derece mutluyuz. İyi ki sizleri Çiğli'de misafir etmişiz, çok mutluyuz" dedi.

Čaška Belediye Başkanı GoranStojanovski, burada olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Burada siz sevgili hemşehrilerimizle birlikte olmaktan çok mutluyum. EGEMAKGÖÇ'e çok teşekkür ediyorum, bugün bizleri sizlerle buluşturduğu için. Ayrıca kardeş belediyemiz olan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da burada. Gelin hep birlik olalım, birlik olursak burada yaşayan yüz binin üzerinde Vranovcili var, onun için de birlik beraberlik içinde olmamızı diliyorum. Bu yıl yedinci ayda Čaška Belediyesi olarak düzenleyeceğimiz etkinliğe sizleri de bekliyoruz" diye konuştu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da, "Biz Turgutlu Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar derneklerimize destek olmaya çalışıyoruz. DragiNaumovski'ye yazdığı bu kitap için teşekkür ediyorum. Ben de kardeş belediye başkanımız GoranStojanovski gibi birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle etkinliklerle çok güzel dostluklar kuruluyor. Bizleri ve orada yaşayan hemşehrilerimize de yardımcı olan Goran'a teşekkür ediyorum. Burada bizleri buluşturan EGEMAKGÖÇ Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.