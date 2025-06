Anadolu Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu ve Times Higher Education ortaklığıyla düzenlenen "Küresel Sürdürülebilirlik ve Kalkınma Kongresi"nde temsil edildi.

Her yıl düzenlenen ve yükseköğretim, kamu sektörü, iş dünyası ve sivil toplum arasında sektörler arası iş birliğini teşvik eden Global Sustainability and Development Congress (GSDC), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Times Higher Education (THE) ortaklığıyla bu yıl 16-19 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından üniversitelerin, kamu kurumlarının ve özel sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği bu prestijli kongrede Anadolu Üniversitesini Kurumsal Veri Yönetimi ve Analitiği Birimi Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Önder Dorak temsil etti.

GSDC, yükseköğretim kurumları, kamu sektörü, iş dünyası ve sivil toplum arasında iş birliğini teşvik ederek; sağlık ve eğitimde gelişme, yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizliğin azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomik büyümenin desteklenmesi gibi alanlarda sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlıyor. Kongrenin ana gündemi, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda altı temel başlıkta şekillendi: şehirler ve topluluklar, dijital dönüşüm, eğitim, toplumsal cinsiyet ve eşitsizlik, enerji ve sanayi, gıda, toprak, su ve okyanuslar, sağlık ve refah.

Kongre, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının rolünü ele alırken, THE Etki Sıralamaları (THE Impact Rankings) ile doğrudan ilişkili politikaların ve uygulamaların da değerlendirildiği önemli oturumlara ev sahipliği yaptı. Kongrede aynı zamanda, üniversitelerin küresel ölçekte SKA’lara katkılarını değerlendiren tek sıralama sistemi olan THE Etki Sıralamaları 2025’in sıralama sonuçları açıklandı. THE Etki Sıralamaları 2025’te Anadolu Üniversitesi yedi SKA sıralamasında dünyada ilk 1000’de yer alırken, altı SKA sıralamasında da Türkiye’de ilk 50’de yer aldı. Anadolu Üniversitesi adına yapılan katılımda, kurumsal veri yönetimi, sürdürülebilirlik stratejileri ve analitik altyapı konusunda yürütülen çalışmalar uluslararası düzeyde paylaşılırken, aynı zamanda global iş birlikleri için de çeşitli temaslarda bulunuldu. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunan bu tür platformlarda yer almak, üniversitemizin küresel görünürlüğünü artırırken, THE Etki Sıralamaları gibi uluslararası değerlendirme sistemlerindeki konumuna da olumlu katkı sağlıyor.