Eskişehir Anadolu Üniversitesi heyeti, ’5. Türk-Arap Üniversiteleri Rektörleri’ Kongresi çerçevesinde düzenlenen panellerde aktif olarak yer aldı ve birçok ülkenin üniversiteleriyle yeni iş birliklerinin temellerini attı.

Tunus El Menar Üniversitesi ev sahipliğinde 10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen kongre, Türk ve Arap dünyasından yükseköğretim temsilcilerini bir araya getirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Arap Üniversiteler Birliği ve Avrasya Üniversiteler Birliği iş birliğiyle düzenlenen kongre, 2 bölge arasında akademik dayanışmayı güçlendirme ve ortak vizyon geliştirme hedefiyle önemli bir platform oluşturdu.

"Üniversiteler barışın ve kalkınmanın anahtarıdır"

Açılış konuşmasını yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk-Arap iş birliğinin barış, istikrar ve refah temelinde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Üniversiteler sadece bilgi üretim merkezleri değil, aynı zamanda bölgesel barışın, sürdürülebilir kalkınmanın ve kültürel etkileşimin temel aktörleridir" dedi.

Anadolu Üniversitesi, Tunus’ta güçlü şekilde temsil edildi

Tunus’ta gerçekleştirilen kongrede Anadolu Üniversitesi’ni Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemi, Arapça Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatıma Betül Üyümez ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Zekiye Doğan temsil etti. Heyet, kongre çerçevesinde düzenlenen panellerde aktif olarak yer aldı ve birçok ülkenin üniversiteleriyle yeni iş birliklerinin temellerini attı. Bu kapsamda; Yemen, Filistin, Libya, Irak, Tunus, Lübnan, Ürdün ile Sudan başta olmak üzere bölgenin önde gelen 15 üniversitesiyle yeni protokoller ve mutabakat metinleri imzalandı. Söz konusu iş birliklerinin öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak araştırma projeleri, eğitim programları ve kültürel değişim faaliyetlerini kapsadığı belirtildi.

Uluslararası yükseköğretim arenasında etkinlik artırılıyor

Anadolu Üniversitesi, gerçekleştirdiği temaslar sayesinde uluslararasılaşma yolunda önemli bir adım daha atarak yeni anlaşmalarla bölgesel bilgi paylaşımını güçlendirirken, gençlerin uluslararası deneyim kazanmalarına yönelik somut fırsatlar oluşturmaya devam ediyor. Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde barış, iş birliği ve nitelikli eğitim vizyonunun yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.