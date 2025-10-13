Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü Ulusal Hane Ziyaretleri Programı kapsamında Bilecik’te hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Tanas Ulupınar Köyü’nü ziyaret etti. Ziyaretlerde Bakanlığın hizmet modelleri hakkında köy halkına bilgi verilirken, vatandaşların ihtiyaçları yerinde değerlendirildi. Vatandaşların devletin sunduğu hizmet ve imkânlara daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla yapılan görüşmelerde, sosyal destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.