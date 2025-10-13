Eskişehir Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu’nun ilk toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Kadının Güçlenmesi Genelgesi kapsamında, koordinasyon kurulları oluşturuldu. Bu çerçevede, Eskişehir’de kadının güçlenmesine ilişkin politikaların merkezi ve yerel düzeyde bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesini sağlamak amacıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal hayatta daha etkin bir şekilde yer alması, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde faydalanması ile karar alma mekanizmalarında temsillerinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu ise, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle ’Eskişehir İli Kadının Güçlenmesi İl Eylem Planı’nın hazırlanması sürecini başlattı.

"Tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışmayı sürdüreceğiz"

Toplantıda konuşma yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Kadınların her alanda daha güçlü bir şekilde var olabilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarındandır. Bu doğrultuda, tüm kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.