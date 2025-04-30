Almanya’ndan gelen 600’e yakın acente temsilcisi Bodrum’a çıkarma yaptı. Duja Bodrum Otel’de düzenlenen buluşma, Almanya pazarında Türkiye ve özellikle Bodrum’un tanıtımına ivme kazandırdı.

GoTürkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Otelciler Derneği (BODER) desteğiyle organize edildi. Etkinlikte, Alman turizm firmasına bağlı acenteler ile Bodrum’un önde gelen otelleri birebir görüşmeler yaparak yeni iş birliklerinin temellerini attı.

Türkiye’nin Almanya turizm pazarındaki payını artırmayı hedefleyen buluşma, Bodrum’un özgün destinasyon kimliğini daha görünür kılmayı amaçladı. Alman turizmciler, fuar boyunca Bodrum’daki otel ve tesisleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Turizm firmasının CEO’su Ömer Karaca, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Alman misafirlerin Türkiye’ye olan ilgisi hızla artıyor. Bodrum gibi özel bir bölgeyi yerinde tanıtmak, acentelerimiz için büyük bir avantaj. Bu organizasyon, Türkiye’nin turizm tanıtımında da stratejik bir adımdır" dedi.

Duja Hotels Genel Koordinatörü Şahin Seval ise, "Güçlü bir yapıyı Bodrum’da ağırlamak bizim için önemli. Etkinlik, tesisimizin tanıtımının ötesinde tüm Bodrum bölgesi adına büyük bir kazanım. Alman pazarında daha güçlü bir yer edinmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası iş bağlantılarına kapı aralayan fuar, Türk turizmine sezon öncesi moral olurken, Türkiye’nin sürdürülebilir tanıtım vizyonuna da katkı sağladı.