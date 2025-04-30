Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde zincir marketlerde sık sık fahiş fiyat denetimleri gerçekleştiriyor. Ekipler, haksız fiyat artışı ya da son kullanma tarihi geçen ürün satışı olup olmadığını kontrol ediyor.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başta zincir marketler olmak üzere ilçede gıda satıcılarına yönelik sık sık denetim gerçekleştiriyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de dikkate alınarak şikayet edilen firmalara da denetimler yapılıyor.

Ürünler kontrol ediliyor

Ekipler, ürünlerin raflardaki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatının birbirine uyup uymadığını kontrol ediyor. Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler aynı zamanda ürün gramajı, fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi gibi birçok konuda inceleme gerçekleştiriyor. Denetimlerde etiket ile kasa fiyatlarında tutarsızlık belirlenen, kurallarda yasaya aykırılık tespit edilen firmalar İl Ticaret Müdürlüğü’ne tutanak ile bildiriliyor.

"Marketler sık sık denetleniyor"

İlçedeki marketlerde sık sık denetimlerin yapıldığını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması ve onların haklarını korumak adına ilçemizde sıkı bir denetim gerçekleştiriyoruz. Zabıta ekiplerimizle birlikte ilçedeki marketlerimize sürekli denetimde bulunuyoruz. Fiyat değişikliklerinin fırsatçılığa dönüşmemesi için yoğun bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz marketteki ürünlerin gramaj, son kullanma tarihi ve diğer kurallara uygunluğunu da sürekli olarak kontrol ediyor. Komşularımızın sağlığı her şeyden daha değerli" dedi.