Muğla’nın Bodrum ilçesinde önündeki otomobili sollayan motosikletin karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kızılağaç-Bodrum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Kızılağaç istikamet yönüne doğru giden İlkcan D. (16) idaresindeki motosiklet, önündeki otomobili solladıktan sonra karşıdan gelen D.Ö. idaresindeki 75 AAB 931 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü İlkcan D. olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklette bulunan Y.Ö. (14) isimli yolcu ağır şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından Kızılağaç yolu trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.