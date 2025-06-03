Menteşe Belediyesi, 2028 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi yasal zorunluluk haline gelen hayvan bakımevi için çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayı meclis toplantısında görüşülen gündem maddesi kapsamında, belediyenin hayvan bakımevi, rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmalarında kullanılmak üzere bir bağış hesabı açıldı.

Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan karar sonucunda Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’a, bakımevinin yapımı için bağışların kabulü ve hesap yönetimi konusunda yetki verildi.

Başkan Köksal Aras, "Akçova’daki Büyükşehir Hayvan Barınağı’nın bulunduğu, ormanlık ve altyapısı hazır bölgedeki bir alanın tahsisini Milli Parklar Müdürlüğünden talep ettik. Talebimiz olumlu karşılandı" dedi.

"Can dostlarımız için güvenli bir alan oluşturmak istiyoruz"

Bakımevi projesinin, belediyelerin bütçeleriyle tek başına yürütülmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Aras, bağış hesabının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yasal zorunluluk nedeniyle bütçemizin binde 5’ini bu konuya ayırıyoruz. Bütçemiz personel ve taşıma giderlerine ancak yetiyor. Hayatımızı paylaştığımız can dostlarımız için sağlıklı, güvenli, doğru tedavilerin uygulanabileceği bir alan oluşturmak istiyoruz. Bu bağış hesabı bu yüzden önemli. Bize destek olmak isteyen çok sayıda vatandaşımız olduğunu düşünüyoruz"

Belediye tarafından açılan TR67 0001 0002 0168 0450 6650 47 numaralı T.C. Ziraat Bankası Muğla Şubesi hesabı üzerinden yapılacak bağışlarla, bakımevi kurularak işletilecek. Hesapta birikecek kaynak, yalnızca hayvan sağlığı, rehabilitasyon ve barınma faaliyetleri için kullanılacak.