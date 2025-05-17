Menteşe Belediyesi ve EGET Vakfı iş birliğiyle, gelecek nesillerin doğa ve tarım bilincini artırmak amacıyla önemli bir etkinlik yapıldı. ‘Bir Avuç Toprak, Bir Dünya Umut’ başlığıyla, 8-11 yaş arasındaki çocuklar, toprakla buluştu, bitki yetiştirme, tarım, ekolojik dengeye ilişkin uygulamalı bir öğrenme faaliyeti yaşadı. Çocuklar, uzman kişilere sorular sordu, birlikte düşündü ve öğrendiklerini uygulama fırsatı buldular. Etkinlik boyunca çocukların ekolojik farkındalıkları gelişti; doğayla kurdukları ilişki daha derin ve sorgulayıcı bir boyut kazandı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukların toprakla ve içinde yaşayan canlılarla yakınlaşması, ekolojik düşüncenin erken yaşta gelişmesi açısından çok değerli. Bu eğitimin Menteşe’de gerçekleşmiş olması bizler için anlamlı. Bu yaklaşımın ülkemizin dört bir yanında yaygınlaşmasının, çocuklarda doğaya karşı duyarlılığı artıracağına inanıyoruz. Yerel yönetimlerin eğitici ve farkındalık artırıcı çalışmalara alan açması gerektiğine inanıyor, bu buluşmayı da bu anlayışın bir örneği olarak görüyoruz."

Çocuklar neler öğrendi?

Programda çocuklar; bir tohumun yolculuğunu öğrendi, solucan gübresiyle tanıştı ve kendi minik bahçelerini kurdu. Arıların iklim değişikliğiyle mücadelesi üzerinden çözüm yolları düşündü; felsefe temelli grup çalışmalarında sanat, bilim, temiz gıda gibi kavramlar üzerine tartışarak kendi "yeni kıtalarını" kurguladı. Düşünerek ve üreterek geçirdikleri bu süreç, çocukların doğayla kurduğu bağı güçlendirdi; zihinlerinde doğanın değerine dair silinmeyecek izler bıraktı.

EGET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, "Bir çocuğun toprağa dokunarak, tohumu, arıyı, solucanı yakından tanıması; tohumunu kendi ektiği ya da fidesini kendi diktiği bir bitkinin büyüyüp gelişmesine tanıklık etmesi, doğayla kurduğu bağı güçlendiriyor. Bu tür birebir temasların, doğaya karşı duyarlılığın gelişmesinde ne kadar önemli bir rol oynadığını yıllardır yürüttüğümüz ekoloji temelli eğitimlerde yakından gözlemliyoruz. Menteşe Belediyesi’yle böylesine anlamlı bir çalışmada bir araya gelmek bizim için hem umut verici hem de çok kıymetliydi"

Etkinlik sonunda çocuklara, EGET Vakfı kurucularından Safaî Özer’in kaleme aldığı ve çizimlerini yaptığı ‘Ben Solucan Ayşen’ adlı çocuk kitabı armağan edildi. Toprak altı yaşamın görünmeyen kahramanlarını tanıtan bu kitapla birlikte, çocuklara doğayla kurdukları bağı hatırlatacak ve öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarını özendirecek ‘Doğa Dostu Çocuk Sertifikası’ verildi.