Muğla’nın Menteşe Belediyesi tarafından başta Sarnıç Mahallesi Akbük koyu olmak üzere yıllardır devam eden imara aykırı yapıların yıkımı devam ediyor. Sarnıç, Kuyucak, Kıran Mahallelerinde idari ve yargı süreci tamamlanan bina ve eklentiler Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştiriliyor.

2019 yılında imar barışı kapsamında değerlendirilmeyen binalar için verilen yıkım kararının ardından Akbük koyundaki çok sayıda kaçak ve imara aykırı bölümler yıkılmıştı. Menteşe Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar sonucu son olarak Kuyucak, Sarnıç ve Kıran mahallelerinde imara aykırı yapılarla mücadele kapsamında ekiplerin yıkım çalışmaları devam ediyor.

Menteşe Belediyesi tarafından idari ve hukuki süreçleri tamamlanan yapıların yıkımı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılırken, 2024 yılından bu yana 60’a yakın imara aykırı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım kararı çıkmasına rağmen hukuki süreçleri devam eden yapılar ise yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle yargı süreçlerin tamamlanması bekleniyor.

Menteşe’nin denize ulaşımının sağlandığı bu eşsiz güzellikteki Kıran, Sarnıç, Kuyucak, Akbük ve Turnalı gibi eşsiz doğal güzelliklerinin korunması için kaçak yapılaşmaya asla izin verilmeyeceğini dikkat çeken Menteşe Belediyesi yetkilileri, kaçak ve imara aykırı yapılarla ilgili hukuki çerçevede mücadelenin devam edeceğini açıkladılar.