MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından dil öğretiminin sınıf ortamının dışına taşınması amacıyla eğlenceli ve öğretici bir deneyim için "Fun & Language And Day" etkinliği düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, yılsonu etkinlikleri kapsamında "Fun & Language And Day" programı düzenleyerek, eğlence dolu bir gün geçirdi. Dil öğretiminin sınıf ortamının dışına taşıması amaçlanan ve geçen yıl başlatılan, geleneksel hale getirilmesi planlanan etkinlik, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat Keçiş’in açılış konuşmasıyla başladı. Bu tür etkinliklerin kampüs içinde güçlü bir aidiyet duygusu oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Murat Keçiş, "Kültürel değerlerle dil öğrenimini iç içe geçiren bu özel etkinliğimiz, öğrencilerimizi çok farklı sosyal ve kültürel faaliyetlerle, yarışmalarla, müzik ve dansla bir araya getirerek farklı bir ortam sundu. Bu birliktelik bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Amacımız yalnızca öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirmek değil; aynı zamanda sosyal, kültürel ve bilimsel yönlerini de desteklemek. Bu kapsamda son iki yıldır sosyal ve kültürel etkinlikler koordinatörlüğü çok büyük bir özveriyle çalışıyor. Bizler de yöneticiler olarak bu sürece güçlü bir destek vermeye çalışıyoruz. Umuyoruz ki bu çabalar kalıcı güzelliklerin temelini atar" diye konuştu.

Konuşmanın ardından sokak oyunlarıyla başlayan etkinlikte, tabu, satranç, bilek güreşi, sanat köşeleri, yetenek köşeleri gibi oyun stantları kuruldu. Eğlencede bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler, hazine avı, bisikletli oryantiring, kahoot yarışması, afiş yarışması, karakalem resim sergisi ve pickleball oyunu gibi etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Çeşitli ikramların da bulunduğu programda karaoke, müzik, dans ve kostüm yarışmalarıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan Almanca öğrencilerinin şarkı performansı programa damgasını vurdu. Katılımcıların doyasıya eğlendiği etkinlik, yarışmalarda dereceye girenler için ödül töreni düzenlenmesi ve teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.