Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu MUSKİ ile Tüm Yerel-Sen Muğla Şubesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını güçlendiren sözleşmeyle sosyal denge tazminatı yüzde 120 oranında uygulanırken bayram yardımı da ilk kez sözleşmeye eklendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu MUSKİ ile Tüm Yerel-Sen Muğla Şubesi arasında çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını geliştirmeye yönelik Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında çalışanlara yüzde 120 oranında sosyal denge tazminatı uygulanacak. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramlarında 15 bin TL olmak üzere toplam 30 bin TL bayram yardımı da ilk kez sözleşmeye eklendi.

Başkan Aras: 'Emekçinin hakkını koruyan, çalışanını destekleyen bir anlayışla hareket ediyoruz'

Ağır ekonomik şartlar altında yaşayan çalışanların haklarını korumak için çalıştıklarını ifade eden Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi:

'Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak emeğin değerini bilen, çalışanının alın terini koruyan bir anlayışla hareket ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek, sosyal haklarını geliştirmek ve emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almalarını sağlamak bizim öncelikli sorumluluklarımız arasında yer alıyor. Çalışanlarımızın mutlu, huzurlu ve güvende olduğu bir çalışma ortamı, hizmet kalitesine de doğrudan yansır. Bu anlayışla emekçilerimizin yanında olmaya, haklarını geliştiren adımlar atmaya devam edeceğiz'