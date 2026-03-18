Denizli'de otomobil sürücüsünün trafikte tartıştığı motosikletliye çarparak yere düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü motosikleti önüne aldı. Tampon tampona ilerleyen iki araç arasındaki gerilim bir süre daha devam etti. Otomobil sürücüsü, bir süre takip ettiği motosikletliye çarparak yoluna devam etti. Çarpışma sonucu dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü, yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk etti. Kaza sonucunda otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken, hastaneye kaldırılan motosiklet sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar saniye saniye bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün motosikleti önüne aldığı ve bir süre sonra motosikletliye çarparak durduğu görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.