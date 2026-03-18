Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı. Bayramın birleştirici gücüne dikkat çeken Köksal Aras, 'Ramazan Bayramı bizleri bir araya getiren, sevgi ve hoşgörü köprüsü kuran özel zamanlardır' dedi.

Başkan Köksal Aras, geride bırakılan Ramazan ayının Menteşe'de yüksek bir yardımlaşma ruhuyla geçtiğini ifade etti. Bu süreçte belediyenin yürüttüğü faaliyetlere değinen Köksal Aras, kurulan iftar sofralarıyla toplumsal bağların güçlendirildiğini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan erzak yardımlarıyla sosyal adaletin gözetildiğini ve camilerde artırılan temizlik çalışmalarıyla vatandaşlara sağlıklı ibadet alanları sunulduğunu kaydetti.

Ekipler bayramda da görev başında olacak

Vatandaşların ve bayramı Menteşe'de geçirecek misafirlerin huzurlu bir bayram yaşaması için belediye ekiplerinin görevinin başında olacağını dile getiren Köksal Aras, 'Bayram boyunca çağrı merkezimiz 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Nöbetçi ekiplerimiz de görev başında olacak. Huzurun ve sevginin egemen olduğu nice bayramlarda bir arada olabilmek dileğiyle, tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum' diye konuştu.