Karabük Üniversitesi (KBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Polat, Eğitim Yayınevi Grubu tarafından düzenlenen "Altın İnsan Ödülleri" kapsamında "Yılın Akademik Altın Kalem Ödülü"ne layık görüldü.

Bu yıl yedincisi düzenlenen ve bilimsel ile toplumsal katkı sunan isimlerin ödüllendirildiği törende, Doç. Dr. Polat’a ödülü "Eğitim Programları ve Öğretim" alanındaki çalışmaları dolayısıyla verildi. Ödül töreni, İstanbul Mihrabat Korusu’nda düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Doç. Dr. Mustafa Polat, aldığı ödülü şehit öğretmenlerin aziz hatırasına ithaf ettiğini belirtti. Polat, ayrıca bilimsel çalışmalara verdikleri destek nedeniyle Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’a ve üniversite ailesine teşekkür etti.

Etkinlikte "Altın Kalem", "Altın Yazar", "Altın Deklanşör", "Altın Kitap", "Dünya Sağlık Ödülleri", "Altın Fırça" ve "Akademik Altın Kalem" gibi farklı kategorilerde ödüller sahiplerine takdim edildi.