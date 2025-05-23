Osmanlı’nın devlet aklını temsil eden büyük vezirlerinden ve İnegöl’ün simgelerinden biri olan İshak Paşa, vefatının 538. yılında dualar, ilim ve vefa ile anıldı. İnegöl Belediyesi öncülüğünde düzenlenen anma programı, hem tarih bilincini tazeledi hem de geçmişe olan sadakatin en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı.

İnegöl Belediyesi’nin organize ettiği İshak Paşa’nın vefatının 538. yılını anma programı sadece bir anma töreni değil, tarihine sahip çıkan bir milletin onurlu duruşunun ifadesi oldu. İshak Paşa, sadece Osmanlı’nın değil İnegöl’ün hafızasında da derin izler bırakmış bir isim olarak hafızlarda yer ediniyor. Anadolu Beylerbeyliği’nden Vezir-i Azamlığa, İstanbul’un fethinden Selanik Valiliği’ne kadar birçok önemli görevde bulunan İshak Paşa, memleketine olan sevgisini inşa ettiği külliye ve hayır eserleriyle göstermişti. Onun adını taşıyan külliye bugün hâlâ dimdik ayakta ve bir medeniyetin temsilcisi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

İshak Paşa’nın vefatının 538.yılını anma programı İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panel ile başladı. Alanında saygın iki akademisyen; Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Prof. Dr. Musa Şahin, İshak Paşa’nın hayatını, Osmanlı siyasetindeki yerini ve yönetim anlayışını anlattı. Prof. Dr. Şimşirgil, "İshak Paşa sadece bir devlet adamı değil, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet döneminin stratejik aklını temsil eden, İstanbul’un fethinde önemli rol oynayan bir şahsiyettir. İnegöl gibi bir şehirde doğmuş ve bu şehre kendi servetiyle külliye kazandırmış bir büyüğümüzdür" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Musa Şahin ise İshak Paşa’nın siyaset felsefesi ve yönetişim anlayışını ele aldı. Şahin, "İshak Paşa’nın eserlerinde adalet, halk yararı ve sürdürülebilir kalkınmanın izleri net biçimde görülür. O, sadece bugünü değil, geleceği de inşa eden bir akıldır" dedi.

Panel sonunda AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban akademisyenlere teşekkür hediyesinde bulundular.

Panelin ardından cuma namazı sonrası İshak Paşa Külliyesi’nde düzenlenen manevi törende Kur’an-ı Kerim tilavetleri okundu, tarihi İnegöl Mehteri marşlarıyla yürekleri titretti. Programda AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, STK’ların başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, Akademisyenler ve İnegöllü vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, hem dua etti hem de İshak Paşa’nın vakfiyesinde yer alan gelenek doğrultusunda yapılan ikramlarla bu anlamlı buluşmayı taçlandırdı. Ayrıca Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil burada da coşkulu kalabalığa İshak Paşa ile ilgili bilgiler vererek günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

İshak Paşa’nın vefatının 538. yılını anma programında konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İshak Paşa’nın vefatının 538. Yıldönümünü anıyoruz. 3 yıldır anma programları gerçekleştiriyoruz. Bizden önce de gerçekleştirildiyse de Allah razı olsun. Burada İshak Paşa’nın nasıl bir devlet adamı olduğu, nasıl Allah yolunda bir insan olduğunu gördükten ve öğrendikten sonra buradan geçişim ve kendisine bakışım değişti. Böylesine önemli bir kişi bizim topraklarımızda meftun. Peygamber efendimizin (s.av) sözlerine mazhar olmuş bir insan. İşte burada yatıyor. Bizde onun hemşerileriyiz, evlatlarıyız, torunlarıyız. Bundan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah biz de onlara yakışır birer nesil, birer yöneticiler oluruz. İnşallah sorumluluğunu bile, bu emaneti en güzel şekilde taşıyan, en güzel şekilde gelecek nesillere aktaranlardan oluruz" dedi.

Geçmişte büyüklerin önemli ve güzel yatırımlar yaptığını, günümüzde de vatandaşlarımızın destekleriyle üzerine koyarak daha da güzel eserleri ortaya çıkartmak istediklerini belirten Başkan Alper Taban, "Geçmişimiz çok güzel hizmetler ve işler yapmış. Özellikle İslamiyet’in yayılması noktasında çok büyük emekler vermişler. Tabi biz de artık kendimizi keşfetmenin zamanı gelmedi mi diyorum. Onun için ecdadımızdan, büyüklerimizden güç alıyorum. İnşallah güzel eserler yapmak bizlere de nasip olsun. İnşallah İnegölümüz de kıymetli hemşerilerimizin desteği ile onların katkıları ile güzel işler yapacağız" dedi.

Konuşmasının sonunda yaptıkları yatırımlarla gençlerin geleceklerine şekil vermesine imkan sağladıklarını belirten Başkan Alper Taban, "Şehircilik anlamında güzel şeyler yapılacak ama özellikle iyi insan yetiştirmek, İslam’a hizmet edecek insanlar yetiştirme noktasında da kitaphanelerimiz çoğaltmaya çalışıyoruz. İnsanımız, gencimiz ilim irfan sahibi olsun. Onlar da vakti saati geldiğinde güzel hizmetler yapsın. Bu topraklardan güzel insanlar çıkmış. İnşallah biz de hep güzel nesiller yetiştirmek için çabalayalım hem de onları hayırla yâd edelim. Allah hepsinden razı olsun. Turgut Alp’imiz var, İshak Paşa’mız var, Baykoca’mız var, Sungur Paşa’mız var, pek çok Alplerimiz var. Hepsinden Allah razı olsun. Kim taş üstüne taş koymuşsa, Allah yolunda ilerlemişse hepsinden Allah razı olsun. İshak Paşamızın ve tüm geçmişimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.

Anma programında kürsüye çıkarak selamlama konuşması yapan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman binlerce yıllık geçmişiyle önemli tarihe sahip olan ülkemizin değerlerini gençlere aktarılması adına bu programların önemli olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi;

"Mübarek Cuma gününde güzel bir vesileyle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. İshak Paşamız olmak üzere tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Akademisyenlerimiz meseleyi ilmi ve tarihi açıdan özetledi. Çocukluğumuzun geçtiği bu özel mekânları, tarihi ve ilim anlamında gün yüzüne çıkartmak adına güzel programlar icra ediliyor. Belediye Başkanımız Alper Taban’a böyle üzel programlar için teşekkür ediyorum. Tarihi bilmiyorsanız, tarihi kaleme almanız mümkün değil. Dolayısıyla bizim tarihimizi de öğrenmemiz, geleneklerimizi de bilmemiz lazım. Geleneğinizi bilirseniz geleceğinizi oluşturuyorsunuz. Bu topraklarda binlerce yıllık geçmişimiz, değerlerimiz ve şahsiyetlerimiz var. Çağ kapatıp çağ açmış ve Peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han’ın komutanlarından biri olan İshak Paşa’nın bizim hemşerimiz olması bizleri çok mutlu ediyor. İnegöl’de bu güzel eseri yapmış ve burada metfun olmuş olması şehrimizin manevi değerlerini bir kez daha ortaya çıkartıyor. Tarihimizi gençlerimize daha çok anlatmamız gerekiyor. Bu tür programlar da özellikle gençlerimize aktarılması adına önem taşıyor. Bu şuurda inşallah önümüzdeki süreçte çok daha güzel bir gençlik yapılanması ve organizasyonuyla ecdadımız gibi bizler de yaşadığımız dünyayı daha adil bir dünya haline getirebilmek adına canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Son olarak kürsüye çıkarak günün anlamına ilişkin konuşma yapan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, bu güzel organizasyonla tarihi gelecek nesillere aktarmanın bir fırsat olduğunu belirtirken Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerini iletti. Kaymakam Arslan konuşmasında, "Bu ulu çınarların gölgesinde otururken gördüğümüz eserler bizlere her şeyi anlatıyor, aynı zamanda da ödev veriyor. Gelecek nesillere yeni eserler oluşturmak hepimizin görevi. Bu doğrultuda hep birlikte çalışmalar yapıyoruz. İshak Paşa’nın vefatının 538.yılında tüm ecdadımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.