Karabük Üniversitesi(KBÜ), 2026 yılına akademik üretim ve uluslararası sıralamalarda elde ettiği başarılarla güçlü bir başlangıç yaptı.

Üniversitenin Şubat ayı başarıları yayımlanan bültenle kamuoyuyla paylaşıldı.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Aylık Başarı Bülteni'nin 10. sayısı yayımlandı. Şubat ayına ait verilerin yer aldığı bültende, üniversitenin akademik üretimi ve uluslararası görünürlüğündeki artış dikkat çekti.

2022-2025 dönemini kapsayan akademik teşvik verilerine göre başvurular yüzde 65'in üzerinde artarken, toplam teşvik puanında yüzde 80'i aşan büyüme kaydedildi.

Düzenlenen törende dereceye giren akademisyenler onurlandırıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda üretim odaklı bir anlayışla ilerlediğini belirtti.

Uluslararası sıralamalarda da yükselişini sürdüren KBÜ, QS World University Rankings 2026 Avrupa listesinde Türkiye'de 35. sıraya yükseldi. Sürdürülebilirlik, atıf oranı ve uluslararası öğrenci çeşitliliği alanlarında önemli gelişmeler kaydedildi.

Times Higher Education 2026 alan sıralamalarında ise üniversite, Sosyal Bilimler kategorisinde Türkiye'de ilk kez 30. sırada yer aldı. Bilgisayar Bilimleri, Mühendislik ve Tıp alanlarında da üst sıralardaki konumunu korudu.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KAPGEM) aracılığıyla kuraklık ve organik tarım konularında hazırlanan raporlarla bilimsel üretim toplumsal faydaya dönüştürüldü.

Spor alanında da başarı elde eden KBÜ, Parafest'25 Goalball Turnuvası'nda Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü kazandı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, elde edilen başarıların üniversitenin bilimsel kapasitesinin ve ortak emeğinin bir sonucu olduğunu ifade ederek katkı sunan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.