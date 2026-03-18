Karabük Belediyesi tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde düzenlenen iftar programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı programda vatandaşlar aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı.

'Soframızda birlik, şehrimizde bereket' sloganıyla kurulan iftar sofraları, kentin farklı noktalarından gelen vatandaşları buluşturdu. Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan uzun sofralarda Ramazan'ın manevi atmosferi hep birlikte yaşandı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen iftar programı, bu yıl da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, aynı sofrada buluşmanın ve birlikte oruç açmanın huzurunu yaşadı.

İftar programına Karabük Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt katıldı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir dönem olduğunu belirterek, 'Bu mübarek ay, gönüllerin birleştiği, kardeşliğin pekiştiği bir zaman dilimidir. Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya 'âmin' demek en büyük gücümüzdür. Birliğimizi ve beraberliğimizi korudukça Karabük daha güçlü yarınlara yürüyecektir' dedi.

Programa katılan vatandaşlar ise organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle büyük bir iftar sofrasında bir araya gelmenin kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde düzenlenen program dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.