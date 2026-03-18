Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Turhan Togan öncülüğünde, Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında el ve ağız hijyenine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, hazırlanan afiş ve broşürler aracılığıyla vatandaşlara hijyenin önemi anlatıldı.

Etkili el yıkama alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla, özel cihazlar kullanılarak katılımcıların el hijyenini doğru uygulayıp uygulamadıkları değerlendirildi ve uygulamalı geri bildirim sağlandı.

Ayrıca, doğru diş fırçalama teknikleri maketler üzerinde uygulamalı olarak gösterilerek ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanını, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Saruhan da ziyaret ederek çalışmalara destek verdi.