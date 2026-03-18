Burhaniye'de zeytinliklerde hasat sonrası başlatılan budama çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Yörede sürüm başladığını kaydeden 55 yaşındaki üretici Hüseyin Daş, önümüzdeki sezondan umutlu olduklarını söyledi. Zeytinliklerin otlandığını kaydeden Hüseyin Daş, 'Sürüme başladık. Ancak mazot çok pahalandı. Zeytinyağı para etmiyor. Onun için zorlanıyoruz. Zeytinyağı fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Bu sene yağışlar bol oldu. Önümüzdeki sezondan umutluyuz' dedi.