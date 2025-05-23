Muğla’nın Datça ilçesinde ilçe kaymakamlığı koordinesinde bir araya gelen gönüllü vatandaşlar Karia Yolu’nda gerçekleştirdikleri temizlik etkinliğinde 2 ton çöp topladı.

Datça Kaymakamlığı koordinesinde bir araya gelen ilçedeki çeşitli kurumların ve MAG AME ekiplerinin de destek verdiği, yaklaşık 600 kişilik gönüllü ordusu çevre temizliği gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte 2 ton çöp toplanırken, Karaköy, Balıkaşıran ve Çatı Koyu mevkiinde araç giremeyen bölgelerde sahil güvenlik ekiplerinin desteği ile toplanan çöpler karaya taşındı. Toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik bu tür etkinliklerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.