Muğla Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Ortaca ilçesinde otel odası ve ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramalarında; 522 gram skunk maddesi, 36 paket halinde 29 gram satışa hazır kokain maddesi, 107 paket halinde 318 gram satışa hazır skunk maddesi, çok sayıda kilitli poşet ve hassas terazi ele geçirildi.

4 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme suçundan adli işlem yapılırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs ise tutuklandı.