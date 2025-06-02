Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) yaptığı basın açıklamasında özellikle Bodrum’da yaşanan arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

MUSKİ’den yapılan açıklamada, "Muğla Büyükşehir Belediye’miz ve MUSKİ Dünya’nın, ülkemizin en güzide turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum ilçemizde altyapı yatırımlarına ayrı bir önem vermektedir. Birbirinden değerli 13 ilçesi olan Muğla’mızda özellikle turizm sezonunda nüfusumuz yerleşik nüfusun yaklaşık 5 katına çıkmaktadır. Bu nedenle de Büyükşehir ve MUSKİ altyapı yatırımlarını yazlık nüfusa göre yapmaktadır. Muğla’mızın Bodrum ilçesine nüfus ve talebe göre altyapı yatırımlarında en büyük pay ayrılmaktadır.Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılında Bodrum tarihinin en büyük yatırımı olarak içme suyu hatlarının yenileme çalışmalarına başlanıldı. Yaklaşık 1 Milyar TL’ye mal olacak çalışmalar ile Bodrum’da hat patlaklarından kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Başkan Ahmet Aras’ın Bodrum ana içme suyu hatlarının yenilenmesine dair verdiği talimat üzerine başlatılan proje hızla ilerliyor. Yarımada’nın farklı noktalarında yapılan çalışmalar aynı anda ve koordineli şekilde devam ederken, ana hatların 3 bin 200 metrelik kısmı yenilendi. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Bodrum’da yıllardır yaşanan ve vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren arıza kaynaklı su kesintilerinin bir an önce ortadan kaldırılması amaçlanıyor" denildi.

Açıklamanın devamında yapılan yatırımlardan bahsedilerek, "MUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir yürüttüğü saha çalışmaları ve teknik analizler sonucunda, DSİ’ye ait 56 kilometrelik ana isale hattının yaklaşık 20 bin metrelik kısmının yenilenmesi için kapsamlı bir proje hazırlandı. Daha önce MUSKİ tarafından hattın 18 bin metrelik bölümü kısmi olarak yenilenmişti. Yeni projeyle birlikte toplam 38 bin metre hat modern altyapıyla değiştirilecek. Proje kapsamında mevcut hatlar Torba’da 2 bin 500 metre çelik, Gümbet’te 2 bin 700 metre duktil, Kargı - Oyder’de 5 bin 600 metre duktil ve Turgutreis - Yaka Mahallelerinde 8 bin 600 metre duktil borularla yenilenecek. Ayrıca ihtiyaç duyulan bölgelerde proje kapsamında ilave yenileme çalışması yapılacak. Tüm bu işlemlerin yanı sıra 18 vantuz, 22 tahliye vanası, 4 terfi merkezi ve ilave 2 adet 2000 mertreküp kapasiteli içme suyu deposu imalatı da gerçekleştirilecek. Bodrum’da başlatılan ve yaklaşık 1 Milyar TL maliyeti ile Yarımada tarihinin en büyük yatırımı olan ana isale hatlarının yenileme projesinde, boru yenileme işlemlerinin yanı sıra yeni içme suyu depoları da yapılıyor. Suyun kontrolü, basınç düzenlemeleri ve mahallelere sorunsuz olarak su aktarımı sağlanması amacıyla 1000 m3 kapasiteli 2 içme suyu deposundan Turgutreis bölgesinde planlanan deponun kazı işlemlerine başlandı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından 2024 yılı boyunca Bodrum yarımadasında içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik birçok önemli çalışma hayata geçirildi. Yaz aylarında hızla artan nüfus nedeniyle su ihtiyacı yılda yaklaşık 44,5 milyon metreküp olarak hesaplanırken, MUSKİ tarafından yıllara göre sağlanan içme suyu miktarları şu şekildedir: 2020: 26,2 milyon m, 2021: 25,8 milyon m, 2022: 30,6 milyon m, 2023: 29,4 milyon m 2024: 32,9 milyon m. 2024 yılında Bodrum’un birçok mahallesinde mevcut içme suyu hatları yenilendi veya yeni hatlar imal edildi. Yapılan bazı önemli çalışmalar şunlardır: Gölköy Mahallesi: 700 mm çapında duktil Hat ile 541 metre hat yenilendi. Gökçebel Mahallesi: 250 mm duktil Hat ile 502 metre hat yenilendi. Bitez ve Ortakent Mahalleleri: 700 mm çapında hatla 683 metre yenileme yapıldı. Yeniköy Mahallesi: 110 mm PVC şebeke hattı ve bağlantılarıyla 600 metre yenilendi. Turgutreis Mahallesi: Karain deposuna su taşıyan hatlar yenilendi (toplam 1.077 metre). Akyarlar Mahallesi: Kemer deposu isale hattı olarak 1.100 metre yeni hat yapıldı. Müskebi ve Yokuşbaşı Mahalleleri: Toplamda 759 metre PVC hat yenilemesi gerçekleştirildi. 2024 yılında Bodrum genelinde 90 mm ile 700 mm çapları arasında toplam 33.378 metre hat yenilendi veya yeni hat döşendi. Altyapı çalışmaları kapsamında toplam 384 milyon 379 bin TL harcama yapıldı. Ayrıca yıl boyunca ilçede meydana gelen 2 bin 500 su arızası ve patlak MUSKİ ekipleri tarafından giderildi. Bu çalışmalar, özellikle yaz aylarında artan nüfus baskısına karşı Bodrum’un su altyapısını güçlendirmeyi ve su arz güvenliğini artırmayı hedeflemektedir. 2025 yılı Bodrum’da yapılması planlanan işler ise Bodrum’un nüfusu özellikle yaz aylarında hızla artmakta ve su kaynakları bu talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının sınırlı olması ve mevcut barajlardan gelen suyun yetmemesi nedeniyle, deniz suyunun arıtılarak içme suyu olarak kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Turgutreis Deniz Suyu Arıtma Tesisi, Bodrum Su Kaynakları Planlama Projesi, Ekinambarı Arıtma Tesisi Projesi (Milas), Kayaderesi Regülatörü, Gümbet Mahallesi İsale Hattı Yenileme, Oyder-Kargı Caddesi İsale Hattı Yenileme (Ortakent-Yahşi), Turgutreis Terfili Hat Projesi, İsale Hattı Otomasyon Sistemi, İsale Hatlarının Yenilenmesi Projesi, Aşağı İslamhaneleri ve Bağla Üst kotlar İçmesuyu Temini Projesi, Kuzey Ring Hattı Revize Projelerinin Hazırlanması İşi, Gümbet Gri Su Projesi, Gümüşlük Gri Su Projesi, Turgutreis Gri Su Projesi" ifadelerine yer verildi.