Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından balkondan merdiven yardımı ile kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde yer alan bir apartmanın üçüncü katındaki evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangında daire kısa sürede dumanla kaplandı. Dumanların binayı sarması üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken binadakler tahliye edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle balkondan güvenli bir şekilde kurtarılarak tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.