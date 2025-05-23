Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon Kitap Fuarı’nda, "İnsülin Direnci" konulu sunum düzenlendi.

16-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Merzifon Kitap Fuarı’nda, "İnsülin Direnci" konulu sunumda merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Diyabet Derneği Kurucu Başkanı Dahiliye Uzmanı Dr.M.Emin Dinççağ, ’İnsülin direnci, şeker bağımlılığı ve şeker hastalığı’ konusunda vatandaşı uyardı.

İnsülin direncinin çok bilinmeyen bir kavram olduğunu, halk arasında gizli şeker olarak adlandırıldığını, diyabetin (şeker hastalığı) ortaya çıkmadan önceki dönemi olduğunu, eğer bu dönemde tedbir alınmazsa, insülin direncinin şeker hastalığına döneceğini hatırlatan Dr. Dinççağ, "Genellikle hastaların kan şekerlerinin sınırda yüksek olduğu, şişman, hareketsiz, düzensiz beslenen, zaman zaman baygınlık geçiren ve şeker yeme ihtiyacı duyan, ailesinde şeker hastalığı olan bireylerde insülin direnci daha sık görülmektedir. Kan şekerinin sınırda yüksek olduğu dönemlerde ciddi bir araştırma yapılmazsa insülin direnci atlanabilir. Yani şeker gizli kalabilir. Oysa ki bu dönemde tespit edilip, tedbir alınmalı ve hasta tedavi edilmelidir. Her 10 kişiden birinde diyabete rastlanılmaktadır. Insülin direnci (gizli şeker) de en az şeker hastalığı kadar yaygındır" dedi.

Diyabetin önlenebilmesi için insülin direnci döneminde tedbir alınması gerekli olduğunu hatırlatan Dr. M.Emin Dinççağ, "Sağlıklı beslenme, şekersiz diyet, sürekli egzersiz, sık hekim kontrolü ve kan tahlili bu dönemde tedavi açısından çok önemlidir. Gerek şeker hastalığının yayılması, gerek insülin direncinin artmasının en önemli nedenlerinden biri de früktoz bazlı şeker kullanımıdır. Endüstride, şekerli ürünlerin üretiminde yaygın olarak kullanılan früktoz bazlı şekerler, karaciğer yağlanması, ınsülin direnci ve obesitenin en önemli nedenlerindendir" diye konuştu.

Dr. Dinççağ, "Şeker ciddi bir bağımlılık yapan ürün. Boş kalori ve vücut için faydalı bir besin değil. Özellikle çocuklarda şeker tüketimi kısıtlanmalı, yerine taze meyve, leblebi, ayran, süt gibi dost yiyeceklerin önerilmesi obesite ve insülin direnci açısından çok faydalı. Şişman, hareketsiz yaşamı olan, kötü beslenen, yemekten sonra uyku bastıran, sürekli birşeyler yeme ihtiyacı duyanların, ailesinde diyabet öyküsü olanların insülin direnci açısından araştırılması ve tedbir alınması gereklidir" şeklinde uyardı.