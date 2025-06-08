Samsun’un Terme ilçesinin köklü geleneklerinden olan ve bu yıl bir asrı deviren Oğuzlu Yağlı Güreşleri, ilçede gerçekleştirildi. Güreşlere, çevre illerden ve Terme’den çok sayıda güreşçi katılırken, vatandaşlar da tribünleri doldurarak ata sporuna olan sevgisini bir kez daha gösterdi.

Yüz yılık köklü gelenek bu yıl yeni yapılan ve Termeli Olimpiyat Şampiyonu Hasan Gemici’nin adının verildiği Terme Oğuzlu-Hasan Gemici Spor Kompleksinde gerçekleşti. 1952 Helsinki Olimpiyatlarında 52 kiloda altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan Hasan Gemici’nin oğlu Faruk Gemici güreşlerde izleyici olarak yer aldı. Faruk Gemici yeni yapılan güreş sahasına babasının adının verilmesi ile alakalı gösterilen vefadan kaynaklı teşekkürlerini iletti. Oğuzlu yağlı güreşleri 100. Yıl Ağası Çetin Öztürk, "Uzun bir zor bir sürecin ardından büyük bir emekle yüzyıllık geleneğimizi yeni ve modern bir spor tesisi ile taçlandırdık. Yüz yıllık geleneğimize yakışır bir tesiste güreşlerimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşadık. Tesisin yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"dedi.

Güreşleri baştan sona takip eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada duygusal anlar yaşadı. Başkan Kul, "Bugün Oğuzlu’da sadece bir güreş müsabakası değil, yüz yıllık bir geleneği, bir kültürü, bir mirası geleceğe taşımanın gururunu yaşadık. Ata sporumuz yağlı güreşlere sahip çıkmak, onu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Yenilenen Oğuzlu Güreş Sahamız ve yollarımızla birlikte, güreş severlerimize daha iyi imkanlar sunmaktan mutluluk duyduk. Pehlivanlarımızın centilmence mücadeleleri ve halkımızın coşkulu katılımı, bu yüzüncü yılın en güzel hediyesi oldu" diye konuştu.

Kıyasıya mücadeleler, unutulmaz anlar

Toplamda 200 güreşçinin katıldığı er meydanında gün boyu süren mücadeleler, güreş severlere heyecan dolu anlar yaşattı. Başpehlivanlık müsabakası büyük bir çekişmeye sahne olurken, diğer boylardaki güreşçiler de izleyicilerden tam not aldı. Güreşlerin sonunda dereceye giren pehlivanlara madalya ve ödülleri takdim edildi. Başpehlivanlık müsabakalarının finalinde Serhat Gökmen’i eleyen Süleyman Başar ve Serdar Yıldırım’ı eleyen Hamza Özkaradeniz karşılaştı. Zorlu bir mücadelenin ardından Süleyman Başar’ı yenmeyi başaran Hamza Özkaradeniz başpehlivan şampiyonu oldu.

Oğuzlu Yağlı Güreşleri’nin 100. yıl etkinliği, Terme’de spor, kültür ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçti.