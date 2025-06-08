Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’na gelen bir araçtan yol boyunca defalarca çöp atılırken görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı yolunda 34 CUZ 060 plakalı cip içindeki duyarsız vatandaşlar, seyir halindeyken camdan dışarıya yiyecek ambalajı ve çeşitli atıklar fırlattı. O anlar hemen arkasından gelen başka bir araç içindeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, aracın camından üst üste çöp atılması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.