Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim ile sanayi arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'Mesleki Eğitim ve İstihdama Yönelik İş Birliği Protokolü' kapsamında öğrenci ve veliler, üretim alanlarını ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediyesi, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında öğrencilerin iş dünyasını yakından tanıması ve meslek tercihlerini daha planlı yapması hedefleniyor. Projenin ilk aşamasında Bafra'daki ortaokul ve lise müdürleri ile rehber öğretmenler, Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi ve Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunmuştu. Projenin ikinci aşamasında ise öğrenciler ve veliler üretim alanlarını ziyaret etti.

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesi ile Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaları yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenci ve velilere, organize sanayi bölgelerinde sunulan imkanlar, mesleki eğitim süreçleri, staj olanakları ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikler hakkında bilgi verildi. Firmalar tarafından öğrencilere ilgi ve yeteneklerine uygun meslek alanları tanıtılarak kariyer planlamalarına katkı sağlandı. Ziyaretler kapsamında veliler de mesleki eğitimin sunduğu imkanları yakından görme fırsatı buldu. Böylece öğrencilerin tercih dönemine daha planlı hazırlanması ve ailelerin mesleki eğitim konusunda daha doğru bilgiye ulaşması amaçlandı.

Protokol kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde staj yapan öğrencilerin ulaşım başta olmak üzere ihtiyaçlarının karşılanarak uygulamalı eğitim süreçlerinin desteklenmesi planlanıyor. Sektörde beceri eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin istihdama kazandırılması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Gelişen teknoloji ve sektör beklentileri doğrultusunda öğrencilerin niteliklerinin artırılmasının amaçlandığı proje ile gençlerin yalnızca sınıfta değil, sahada da meslek hayatına hazırlanması hedefleniyor.