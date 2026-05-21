Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, son günlerde Kumbahçe Sahili'nde uygulanan 3'te 1 düzenlemesiyle ilgili sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan paylaşımlar üzerine bölgede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Mandalinci, uygulamanın amacı, sahadaki işleyişi ve vatandaşların kullanımına ayrılan alanlarla ilgili detaylı bilgi verdi.

Kumbahçe sahilinin düz bir yapıdan oluşmadığını, genişten dara doğru ilerleyen yay şeklinde bir sahil hattına sahip olduğunu belirten Başkan Mandalinci, bazı noktalarda kaldırımla deniz arasındaki mesafenin 20 metreye kadar çıktığını, bazı bölgelerde ise 5,5 - 6 metreye kadar düştüğünü söyledi.

Mandalinci, 'Kumbahçe'deki hat 20 metreden 5,5 - 6 metreye kadar daralan bir yay hat. Şu an bulunduğumuz bazı alanlarda genişlik 20 metreye ulaşırken, bazı noktalarda kaldırımdan denize doğru olan mesafe 5,5 - 6 metreye kadar düşüyor' dedi.

'3'te 1 kuralıyla alanlar belirlendi'

Başkan Mandalinci, hayata geçirilen 3'te 1 düzenlemesinin detaylarını da anlattı. Buna göre ilk üçte birlik bölümde işletmelerin deck yaparak restorancılık faaliyeti yürütebileceği alanların oluşturulduğunu belirten Mandalinci, ikinci bölümde işletmelerin deck yapmadan masa ve sandalye kullanabileceği alanların planlandığını söyledi.

Son üçte birlik bölümün ise tamamen vatandaşların kullanımına ayrıldığını ifade eden Başkan Mandalinci, 'Vatandaşımızın hiçbir şekilde masa ve sandalye olmadan, özgürce sahilden faydalanabilmesini amaçladık' diye konuştu.

'En geniş noktada 6 metre, en dar noktada 1,5 metre'

Kumbahçe sahilinde vatandaşların kullanımına ayrılan alanın sahilin yapısına göre değiştiğini belirten Mandalinci, '20 metreden başlayıp 5,5 - 6 metreye kadar daralan Kumbahçe yayında bu üçte birlik alan yer yer minimum 6 metre, yer yer ise minimum 1,5 metreye kadar daralıyor' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin yalnızca sahilin en dar noktasından çekildiğini ifade eden Başkan Mandalinci, tüm sahilin bu şekildeymiş gibi gösterilmesinin yanlış anlaşılmalara neden olduğunu söyledi.