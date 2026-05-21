Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında gözaltı verilen şarkıcı Tan Taşçı, polis ekipleri tarafından Bodrum Adliyesi'ne getirildi. Taşçı, alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşamını sürdüren şarkıcı Tan Taşçı hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Günün ilerleyen saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Taşçı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Tan Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde ikametimde arama gerçekleştirilmiştir. Öğle saatlerinde gözaltı kararını öğrenmemizin ardından, avukatımla birlikte Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na kendi irademle müracaat ettim. SEGBİS sistemi üzerinden ifadem alınmış olup, sonrasında serbest bırakıldım. Soruşturma sürecine ilişkin verilecek tüm kararlara saygı duyduğumu belirtmek isterim. Süreç boyunca nazik ve yapıcı yaklaşımları için kolluk kuvvetlerimize ve yargı mensuplarına teşekkür ederim. Yarın ve Cumartesi İzmir'de gerçekleşecek konserlerimizde görüşmek üzere' dedi.