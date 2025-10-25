Mersin Valiliği himayelerinde, Akdeniz Kaymakamlığı koordinesinde ve kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen “Akdeniz Gençlik Kampı Projesi”, iki yıl süren yoğun çalışmaların ardından başarıyla tamamlandı.

Proje kapsamında Silifke Gençlik Kamplarında düzenlenen etkinliklerde toplam 4.580 öğrenci ve 451 personel yer aldı. Gençlere yönelik dört ayrı kamp dönemiyle yürütülen proje, eğitim, dayanışma, çevre bilinci ve milli değerleri öne çıkaran faaliyetleriyle dikkat çekti.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, proje sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mersin Valiliğimizin himayelerinde, Akdeniz Kaymakamlığı olarak kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içinde yürüttüğümüz Akdeniz Gençlik Kampı Projesi’ni başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Proje kapsamında toplamda 4.580 öğrencimiz ve 451 personelimiz Silifke Gençlik Kampı’nda bir araya geldi. Gençlerimiz burada hem eğlendi hem öğrendi; milli ve manevi değerlerimizi pekiştiren, birlik ruhunu güçlendiren faaliyetler gerçekleştirdik.

Kamplar süresince öğrencilerimize akran ve siber zorbalık, aile bağları, temel ilk yardım, trafik güvenliği, stresle başa çıkma, bağımlılıkla mücadele, yangına müdahale, depremde doğru davranış ve suçtan korunma gibi birçok konuda eğitimler verildi. Ayrıca drama, grup çalışmaları ve doğa etkinlikleriyle gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlandı.”

Şener, proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından öğrencilere çeşitli eğitim materyalleri ve kişisel bakım setleri dağıtıldığını belirterek, Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında öğrencilerle birlikte zeytin fidanları dikildiğini de ifade etti.

“İki yıl süren projemiz boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, binlerce gencimizin yüzünde tebessüm oluşturduk. Amacımız; farklı etnik kökenden gelen gençlerimizi bir araya getirerek dayanışma, kardeşlik ve vatan sevgisini güçlendirmekti. Bu hedefimize ulaştık.”dedi.