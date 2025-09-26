Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezini ziyaret ederek üniversiteye hazırlık kurslarına devam eden öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet ederek hedef ve beklentilerini dinleyen Şener, eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek, "Akdeniz Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Sizlerin başarısı, hem aileleriniz hem de ilçemiz için büyük bir gurur kaynağı olacaktır" dedi.

Mersin Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 11 sınıfta toplam 260 öğrenci eğitim alıyor. 19 öğretmen ve 23 personelin görev yaptığı merkezde, 4’ü sayısal ve 7’si eşit ağırlık olmak üzere oluşturulan sınıflarda öğrenciler yoğun bir programla üniversite sınavına hazırlanıyor.