AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK sonrası açıklamalarda bulunuyor.ANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Saat 16.55'te AK Parti Konferans Salonu'nda başlayan toplantı ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçerek, değerlendirmelerde bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan konu Bolu Kartalkaya'daki otel yangını oldu.

"GERÇEK BÜTÜNÜYLE AÇIĞA ÇIKACAK"

Sorumluluğu olanların tespit edilmesi öncelikleri olduğunu vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kaybettiğimiz canları geri getirmez, onların üzüntüsünü her zaman yaşayacağız. Çok büyük bir facia. Hem milletimize hem de onların değerli ailelerine bir kere daha başsağlığı diliyorum. Bundan sonrasında benzer faciaların ortaya çıkmaması için bütün bu çalışmalar yol gösterici olacaktır. Ama en önemlisi de hem vicdani hem ahlaki hem de adli açıdan sorumlu olanların cezasını çekmesi" diye konuştu.

AK PARTİ KONGRELERİ

Bu arada AK Parti genel kurullarıyla ilgili de bilgi veren Çelik, 1 Şubat‘ta İzmir’de, 7 Şubat‘ta İstanbul’da il kongrelerini yapacaklarını belirtirken, 23 Şubat‘ta Ankara’da büyük kongremizi gerçekleştirerek süreci tamamlayacaklarını söyledi. Çelik, bu kongrelerin bir bayrak yarışı olduğunun altını çizdi.