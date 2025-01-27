Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren fotoğraflar Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen fotoğraf sergisinin açılışına; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, İşletme Müdürü Mehmet Cabir Öndeş, teknik personeller ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmaya ve sergiye ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından tarımın, ormanın, toprağın, suyun vs. önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesini; tarımsal gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerinin estetik ve öznel bakış açılarıyla arşivlerde yerini almasını sağlamak amacıyla 2009 yılından bu yana ’Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’ düzenlenmektedir. ’Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’ 2024 yılında uluslararası boyuta taşınarak 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) adıyla icra edildi. 9 Eylül 2024’te başvuruları sona eren yarışma 6 farklı kategoride gerçekleştirildi. Yarışmacılar; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, çoban, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katıldılar. Yarışmaya toplam bin 988 katılımcı 8 bin 776 eserle katıldı. Seçici kurul tarafından 13 eser ödüle layık bulunurken 120 eser de sergilenmek üzere seçildi. Ayrıca bir eser de Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından ’Bakan Özel Ödülü’ne layık görüldü. Sergimizde, Türkiye’nin birçok yöresinden çekilmiş olan bu fotoğraflarda, herkes kendinden bir şeyler bulabilecektir. Fotoğraflarda, tarım ve insan ilişkisi çok güzel anlatılmaktadır. Başta bu fotoğrafları çekmek için emek harcayan yarışmacılarımız olmak üzere, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Manisalı fotoğraf severleri ve üreticilerimizi sergimizi görmeye bekliyoruz” dedi.

Sergi açılışının gerçekleşmesinin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar fotoğrafları tek tek inceledi. Program sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.