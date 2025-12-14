CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye genelinde yürütülen “500 bin sosyal konut” projesine ilişkin kamuoyuna yansıyan ciddi iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Dinçer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, TOKİ projelerinde dini cemaatlerin etkili olduğu yönündeki iddialara açıklık getirilmesini istedi.

Önergede, kamuya ait bir kurum olan TOKİ’nin sözleşme ve uygulamalarının bazı dini cemaatlerin fetva kurullarıyla uyumlu hâle getirildiği yönündeki iddialara dikkat çekildi. Bu durumun, sosyal konut projelerinin hem uygulama hem de dağıtım süreçlerinde dini yapıların etkisi olup olmadığına dair ciddi soru işaretleri doğurduğu vurgulandı.

İddialara göre, İsmailağa Cemaati başlangıçta projeye mesafeli yaklaşarak, taksit artışlarının memur maaşlarına endeksli olması nedeniyle projeye “dini açıdan fetva verilemeyeceğini” açıklamıştı. Ancak kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, TOKİ yetkililerinin 4 Kasım tarihinde bazı cemaatlerin fetva kurullarıyla görüşmeler yaptığı, bu görüşmelerin ardından ise bazı sözleşme maddelerinde değişikliğe gidildiği ileri sürüldü.

Söz konusu değişikliklerin; taksit artışlarının enflasyon oranını aşmaması ve konutun kiraya verilmesi hâlinde TOKİ’nin sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisinin sınırlandırılması gibi düzenlemeleri içerdiği iddia edildi. Ayrıca, konut kuralarında İsmailağa Cemaati’ne yakın kişilere öncelik tanınacağı yönündeki söylentilerin, kamu yönetimi, eşitlik ilkesi ve hukukun üstünlüğü açısından son derece kaygı verici olduğu ifade edildi.

Talat Dinçer, bu iddialar doğrultusunda Bakanlığa şu soruları yöneltti:

TOKİ yetkilileri herhangi bir cemaat veya dini yapıyla görüşme yapmış mıdır?

Konut kuralarında herhangi bir kurum, vakıf ya da cemaatin etkisi bulunmakta mıdır?

Sosyal konut projelerinde cemaatlere yönelik özel bir düzenleme yapılmakta mıdır?

Dinçer, devletin sosyal konut projelerinin eşitlik, şeffaflık ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, kamuoyunun bu sorulara net ve açık yanıtlar beklediğini ifade etti.