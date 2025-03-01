Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ‘Hayat Boyu Öğrenme Programları’ kapsamında sadece kadınların katıldığı Meyve Ağaçlarında Budama Kursu düzenlendi.

Ağaç budama kursu muhtarının da kadın olduğu Alaattin Mahallesi’nde açıldı. Acıpayam İlçe Tarım Müdürlüğünün konusunda uzman ziraat mühendisleri tarafından verilen eğitimler 6 gün sürdü. Budama kursu kapsamında verilen eğitimlerde, işçi sağlığı ve güvenliği, meyve yetiştiriciliği, hastalık ve zararlılar ile mücadele yöntemleri, sulama teknikleri, gübreleme, meyve ağaçlarında uygun çeşit seçimi ve budama teknikleri konularında bilgiler verildi. Eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak yapıldı. İlk olarak kursiyerlere teorik bilgiler verilirken, kursun diğer kısmında ise meyve bahçesinde pratik eğitim yapılarak uygulamalı olarak budama teknikleri anlatıldı.

Kursu tamamlayanlara başarı sertifikaları törenle verildi ve tüm kursiyerlere budama makası hediye edildi. Düzenlenen törene Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman İzgi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Oymak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Selçuk, Müdür Yardımcıları İrfan Ergün ile Akın Dönmez, Alaattin Mahalle Muhtarı Songül Kılıç, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu; Meyve Ağaçlarında Budama Kursuna katılıp sertifika almaya hak kazanan 18 kadın üreticimizi tebrik ediyor, almış oldukları eğitimin başta kendileri olmak üzere ilçemize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Kadınlarımızın da tarımsal üretimin arttırılmasına yönelik bu tür kurslara katılmaları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Kursun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadın istihdamını artırıcı faaliyetlere desteğimize her zaman kaymakamlığımız ve tüm kurumlarımızla devam edeceğiz" dedi.

Acıpayam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden kurs talebinde bulunacak olan vatandaşların e-devlet üzerinden Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne online olarak müracaat etmeleri ve kurs talebinde bulunmaları gerektiği belirtildi.