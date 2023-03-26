Konya’nın Beyşehir İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Kutay Güven, Ramazan ayında sağlıklı beslenmeyle ilgili önemli tavsiyelerde bulundu.

Ramazan ayında beslenme düzeninin değişmesi sebebiyle yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin daha da arttığını ifade eden Dr. Kutay Güven, “Sahur öğünü muhakkak yapılmalı. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, sebze ve tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılmalı. Çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün de tercih edilebilir. Uzun süren açlık sonrası iftarda hızlı bir başlangıç yapmak sindirim problemleri yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle iftara su, çorba, salata ve bir dilim ekmek ile başlayıp 10-15 dakika sonra ana yemeğe geçilebilir. İftar ve sahur arasında sık sık su içmeye dikkat edilmeli, suya ek olarak süt, ayran, maden suyu, taze sıkılmış meyve-sebze suları tüketerek sıvı ihtiyacı karşılanabilir. Ramazan ayında da egzersizler yapılması ihmal edilmemeli, iftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapılabilir” dedi.