Amasya’da bir okulda harçlıklarını biriktiren öğrenciler, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırmak amacıyla kampanya başlattı.

Cep harçlıklarını biriktiren öğrencilere Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerine aileleri ile öğretmenleri de destek oldu. 150’den fazla gıda kolisinin dağıtımına birkaç gün içinde başlanacak.

Ramazan ayının gelmesinden büyük mutluluk duyan öğrencilerden Berre Nur Onur, "İhtiyaç sahipleri için koliler hazırladık. Çocuklar için bisküvi ve çikolata da ekledik. Duygularımızı anlatan mektupları da kutuların içine koyduk" dedi.

Arkadaşlarıyla kolileri el ele taşıyıp paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını anlatan Muhammed Furkan Arslan da, bunları 150’den fazla aileye ulaştıracaklarını söyledi.

Öğrencileriyle birlikte İslam aleminin Ramazan ayını kutlayan okul müdürü Ahmet Eren ise kampanyaya destek olan öğrenci velilerine teşekkür etti.