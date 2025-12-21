Silifke Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, ilçenin il hakkının geri alınması için çalışmaların yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Oda yönetimi, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, odanın hizmet ve faaliyetleri, yıl değerlendirmesi, gelecek dönem planları ve yeni yıl hedeflerinin yanı sıra Silifke'nin il olma hakkının geri alınmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda konuşan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar, ilçenin tarihi, ekonomik ve kültürel birikimine dikkat çekerek, 'Markalaşan Silifke, binlerce yıllık birikimiyle eşsiz bir kenttir' dedi. Silifke'nin il olması yönündeki ısrarını sürdürdüklerini vurgulayan Kaynar, bu kapsamda kentin tüm dinamikleriyle bir araya gelerek çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Toplantıda basın mensuplarıyla Silifke'nin il olması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde; il olma sürecini takip edecek bir komitenin acilen kurulması, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bölgede bulunması nedeniyle Rus vatandaşlarından da destek alınması, milletvekillerine Silifke'nin neden il olması gerektiğini anlatan kapsamlı bir dosya hazırlanması, konunun basında sürekli gündemde tutulması, Silifke dernekleriyle lobi faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve tanıtım için bütçe oluşturulması gibi başlıklar öne çıktı.

Ayrıca Silifke halkının sürece aktif destek vermesinin sağlanması, tüm siyasi partilerin desteğinin alınması, Taşeli bölgesinde yer alan ve eski İçel vilayetine bağlı ilçelerin sürece dahil edilmesi, Silifke'nin vilayet olduğu döneme ait tarihi evrakların araştırılarak dosyalanması ve siyasi parti genel başkanlarına ziyaretler gerçekleştirilmesi konuları da gündeme geldi. Özellikle kısa sürede bir komite kurulması ve bu komite için bütçe oluşturulması öncelikli hedef olarak belirlendi.

Başkan Kaynar, 'Bu toplantılar birlik ve beraberliğimiz açısından çok önemli. Silifke'deki tüm sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerimiz, belediye başkanımız, halkımız ve basınımızın gücüyle Silifke'nin il olmasını sağlayacağız. Silifke il olmaya hazır. Gelecek Silifke'dedir ve bu hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz' diye konuştu.