Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi kursiyerleri, Tömük Çarşısında düzenlenen etkinlikle 'Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Kursiyerler, eğitmenler ve gönüllülerin katkılarıyla hazırlanan yöresel lezzetler vatandaşlara ikram edilirken, kadınların el emeği ürünleri de stantlarda satışa sunuldu.

Aşçılık başta olmak üzere atölyedeki farklı kurslara katılan kadınların hazırladığı batırık, topalak, keşkek, içli köfte, yöresel tatlılar ve yayık ayranı gibi geleneksel lezzetler, etkinliğe katılan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kadın emeğinin görünür kılınması, yöresel kültürün yaşatılması ve bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Tömük Mahallesi'nde dayanışma ve kaynaşma ortamı oluştu. Etkinliğe çevre mahalleler ile Mezitli ilçesinden de katılım sağlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gönüllüler Şube Müdürü Hava Güngeç, 'Tömük'te açtığımız Kadın ve Çocuk Atölyemizin kursiyerleri, eğitmenleri ve gönüllülerimizin hazırladığı yöresel lezzetleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Kadınlarımız el emeği ürünlerini stantlarda satışa sundu. Çok güzel bir kaynaşma ortamı oluştu' dedi.

Tömük Kadın ve Çocuk Atölyesi El Sanatları Usta Öğreticisi Zeliha İspir ise Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekerek, 'Öğrencilerimizin yaptığı yöresel yemekleri ve el ürünlerini tanıtmak için güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Tömük'ün kalkınması ve öne çıkması açısından anlamlı oldu. Kursiyerlerimiz ürettikçe ve sattıkça kurslara daha da hevesle geliyor' diye konuştu.

Aşçılık kursiyerlerinden Saadet Sarıbaş, atölyede hem sosyalleştiklerini hem de meslek edindiklerini belirterek, 'Batırık, ölemeç, topalak, keşkek, yöresel tatlılar, sıkma ve ayranımız vardı. Katılım çok iyiydi, adeta şenlik havası yaşandı. Bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Bir diğer kursiyer Aleyna Ciğer de 'Yöresel yemeklerimizi hazırladık, vatandaşlarımız tattı. Yerli Malı Haftası'nı birlikte kutladık' dedi.